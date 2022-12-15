Красноярск, 15 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Шестеро предпринимателей из Красноярского края, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», провели почти 50 деловых встреч в ходе бизнес-миссии в Стамбуле. Поездку и деловую программу для них организовал Центр поддержки экспорта центра «Мой бизнес», сообщает платформа мойбизнес-24. рф.

Цитата сайта 50 деловых встреч — итог бизнес-миссии красноярских предпринимателей в Стамбуле мойбизнес-24. рф

Встречи прошли с 20 турецкими компаниями, красноярские предприниматели представляли такие отрасли, как производство пиломатериалов, зерновых и масличных культур, дикоросов.

«Турция — традиционный торговый партнер для красноярских предпринимателей. В последние три года при поддержке Центра поддержки экспорта красноярские бизнесмены участвовали в турецких выставках, в результате было заключено российско-турецких контрактов на сумму 1,5 млн. долларов США на поставку различной продукции, например, деревянных домов или оборудования для изготовления витражей. В этом году появились новые услуги: мы разместили продукцию одного из наших экспортеров на турецком маркетплейсе Turkish Exporter. Также впервые проходят российско-турецкие бизнес-миссии, причем одновременно в Стамбуле и Красноярске. Надеемся, они завершатся взаимовыгодными контрактами», — пояснила начальник Центра поддержки экспорта центра «Мой бизнес» Наталия Абрамова.

Кроме встреч с потенциальными деловыми партнерами, в рамках бизнес-миссии красноярские предприниматели посетили Торговое представительство РФ в Стамбуле, где провели консультации об особенностях ведения бизнеса с турецкими партнерами. Также была организована встреча с директором по развитию международной логистической компании, на которой обсуждались вопросы поставок груза из РФ в Турцию в текущих условиях.

«Конечно, произошла огромная переориентация на другие рынки. Теперь наши дружественные соседние страны начали занимать серьезную долю в экспорте продукции российских компаний. Сейчас набирает обороты сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном, Турцией, Монголией. В ОАЭ пользуются спросом наши органические продукты, например, косметика. В следующем году мы планируем развивать свои контакты с Индией. Так что география экспорта сместилась на восток», — отметил заместитель руководителя региональной сети центров «Мой бизнес» по экспортной деятельности и ВЭД Александр Звездов.

Всего в 2022 году при поддержке центра «Мой бизнес» в Красноярском крае прошло пять зарубежных бизнес-миссий: в Белоруссию, Монголию, Узбекистан, Таджикистан и Турцию, в них приняли участие в общей сложности 120 иностранных компаний и 25 — красноярских.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» для российского бизнеса действует комплексная система мер господдержки при торговле за границей. Так, предприниматели могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта. Благодаря нацпроекту экспортеров сопровождают на всех этапах: начиная от поиска зарубежных партнеров, перевода презентаций, заканчивая сопровождением экспортного контракта и содействием в сертификации продукции.