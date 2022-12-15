Москва, 15 декабря, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Видеозапись танкового боя в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, которая была снята с российского танка, опубликовал 14 декабря ряд российских телеграм-каналов.

Минобороны РФ Танки

На выложенных в интерне кадрах запечатлено, как российский танк передвигается в зоне боевых действий по разрушенному населённому пункту, ведёт огонь по врагу и укрывается за разбитыми зданиями от ответного огня киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине российские военные полицейские помогли колонне снабжения, разбомбленной авиацией киевских боевиков.