На Украине прогремел взрыв в Николаевской области
Очаков, Украина, 15 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. О взрыве 15 декабря в городе Очаков (Николаевская область, Украина) сообщает Klymenko Time.
Министерство обороны Российской Федерации
РСЗО «Град»
Отмечается, что взрыв прогремел также в Херсоне. Со ссылкой на местные источники указывается, что зафиксирован обстрел из реактивных систем залпового огня.
Напомним, Херсон сейчас находится под контролем ВСУ — с 11 ноября 2022 года.
Что касается Очакова, на его территории дислоцируется часть разведки украинских ВМС (73-й морской центр специальных операций).