Очаков, Украина, 15 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. О взрыве 15 декабря в городе Очаков (Николаевская область, Украина) сообщает Klymenko Time.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

Отмечается, что взрыв прогремел также в Херсоне. Со ссылкой на местные источники указывается, что зафиксирован обстрел из реактивных систем залпового огня.

Напомним, Херсон сейчас находится под контролем ВСУ — с 11 ноября 2022 года.

Что касается Очакова, на его территории дислоцируется часть разведки украинских ВМС (73-й морской центр специальных операций).