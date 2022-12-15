Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Власти Петербурга назначат денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам в связи с празднованием 18 января 2023 года 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда. Проект постановления об этом размещен на сайте Смольного.

ИА REGNUM Фрагмент диорамы Прорыв блокады Ленинграда

Единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей будет назначена живущим в Санкт-Петербурге инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны.

Также выплату получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками; ветераны боевых действий из числа военнослужащих, в том числе уволенные в запас (отставку), бывшие сотрудники органов внутренних дел и органов госбезопасности, а также бывшие участники боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств, в том числе в операциях по боевому тралению. Такая же выплата полагается лицам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, но не имеющим статуса блокадника.

По 5000 рублей единовременно выплатят вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. А также лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не относящимся к указанным выше категориям граждан.

Предоставление единовременной денежной выплаты будет осуществлено за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в период до конца 2023 года.