Москва, 15 декабря, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине российские военные полицейские помогли колонне снабжения, разбомбленной авиацией киевских боевиков. Об этом 15 декабря рассказал заместитель военного коменданта, военный полицейский Максим на видеозаписи, обнародованной Минобороны РФ.

Минобороны России Военная полиция

«Авиация противника нанесла авиаудар по рядом проходившей колонне. Колонна шла с боеприпасами. После чего произошло возгорание колонны. С блокпоста я с вверенным мне личным составом выдвинулись, эвакуировали военнослужащих, оказали первую медицинскую помощь», — сказал он.

Кроме того, Максим отметил, что также при этом получил ранения один гражданский и ему тоже была оказана необходимая помощь. При этом за проявленный героизм российский военный был награждён орденом Мужества.

«Я считаю, что награда, полученная мной, — это результат всего личного состава, вверенного мне», — отметил Максим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сопротивление уровня, какого, «возможно, ещё не было в истории последнего столетия», оказывают союзным войскам в посёлке Опытное Донецкой Народной Республики (ДНР) боевики террористического режима Киева.