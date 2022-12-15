Луганск, 15 декабря, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Деятельность диверсионно-разведывательных групп ВСУ активизировалась в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, заявил 15 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

По данным офицера, диверсанты работают небольшими группами, не превышающими 12 человек. При этом число этих групп, по последним разведданным, выросло.

Напомним, ранее Марочко, ссылаясь на данные разведки, предупреждал о подготовке ВСУ диверсий в ЛНР. Эти действия ВСУ осуществляет на фоне отсутствия каких-либо серьёзных успехов.