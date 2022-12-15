Москва, 15 декабря, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Сопротивление уровня, какого, «возможно, ещё не было в истории последнего столетия», оказывают союзным войскам в посёлке Опытное Донецкой Народной Республики (ДНР) боевики террористического режима Киева. Об этом 15 декабря заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба бизнесмена в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что основателя ЧВК «Вагнер» попросили прокомментировать сообщения о том, что российские военные взяли под контроль в ДНР посёлок Опытное.

«Я уже говорил, что там идут кровопролитные бои. Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, ещё не было в истории последнего столетия», — сказал Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в шести украинских областях 15 декабря была объявлена воздушная тревога.