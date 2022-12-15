Киев, 15 декабря, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В шести украинских областях 15 декабря объявлена воздушная тревога, сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, сирены воздушной тревоги сработали сегодня в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Напомним, российские военные продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Эти действия осуществляются в рамках спецоперации с целью лишить ВСУ ресурсов.

Украинские власти констатируют значительный урон, нанесённый энергетической инфраструктуре, и под этим предлогом просят Запад о новой военной и финансовой помощи.