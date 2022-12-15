Москва, 15 декабря, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима готовятся к нанесению в новогоднюю ночь ракетных ударов по европейской части территории России. Такое мнение 14 декабря высказал военный эксперт, член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению эксперта, с учетом анализа поступающей информации и смены риторики Запада о якобы «праве» Киева наносить удары по территории РФ, можно говорить о том, что киевский режим начал создавать барражирующие боеприпасы с дальностью от 100 до 800 км и мощностью от 10 до 70 кг, которые созданы на базе киевских беспилотников с использованием агрегатов американского и европейского производства.

При этом уточняется, что производство таких летательных аппаратов уже ведётся на территории одной из стран Восточной Европы.

«Сейчас идёт численное накопление этих дронов для фронтовой «презентации» этих БПЛА. Можно предположить, что таковая может состояться в новогоднюю ночь и что атаке подвергнется целый ряд объектов инфраструктуры европейской части России. Такая атака, по замыслу украинского командования, должна стать полноценным ответом на российские ракетные удары по украинской инфраструктуре», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град».