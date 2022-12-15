Сватово, ЛНР, 15 декабря, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Возведением оборонительных сооружений заняты находящиеся под городом Сватово (ЛНР) украинские подразделения: очевиден переход ВСУ от наступательных действий к оборонительным, заявил 15 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ссылаясь на данные разведки, Марочко отметил, что инженерные работы по возведению новых и укреплению старых фортификационных сооружений ВСУ ведут в районе населённого пункта Стельмаховка северо-западнее Сватова.

«Исходя из характера действий противника, можно сказать, что в данном районе он переходит от наступательных действий к обороне», — рассказал он в интервью ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Сватово, по данным разведки, украинские боевики готовят диверсии. В подготовке участвуют американские спецслужбы.

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