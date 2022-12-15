Москва, 15 декабря, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Демография» современные сады с ясельными группами открываются по всей стране. Очереди в них постепенно сокращаются, а родители малышей благодаря этому получают возможность раньше выйти на работу.

Мэрия Барнаула Барнаул. Новый детский сад № 281

В Барнауле новый детский сад № 281 открыли в самом густонаселённом районе краевой столицы — Индустриальном. Данное дошкольное учреждение рассчитано на 330 детей и оснащено всем самым необходимым для ребенка. Это качественное образовательное оборудование, игрушки, подходящие для разных возрастов воспитанников, безопасная мебель. В спальных самых маленьких детей установлены кроватки с бортиками, а в игровой комнате ясельной группы — манеж.

«У нас оборудован современный пищеблок, кабинет педагога-психолога и учителя логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет с отдельным помещением для процедур. В каждой приемной наряду с детскими кабинками установлены специальные шкафы, где можно сушить обувь в осенне-зимний период. В группах есть отдельные буфетные. Здесь хранится посуда и весь необходимый кухонный инвентарь, производится раздача пищи, а также установлены мойки», — рассказала заведующая детским садом № 281 Елена Бажина.

«У меня сегодня сюда пришел сынок трех лет. Раньше приходилось возить далеко от дома, теперь добираемся в садик буквально за три минуты. Больше всего мне понравилось оснащение — здесь много современных образовательных технологий, в том числе и интерактивных, развивающих игрушек. Всего даже рассмотреть не успел. Еще понравился подход к обеспечению безопасности. В каждой группе здесь установлены видеодомофоны, просто так постороннему в сад не попасть», — поделился отец воспитанника детского сада № 281 Данил Никулин.

Всего за время реализации национального проекта «Демография» в Барнауле создали более 2 тыс. мест для детей до трех лет.

Строительство дошкольной образовательной организации завершено в станице Владимировской Красносулинского района Ростовской области. Новый детский сад «Казачок» уже ввели в эксплуатацию. Детское учреждение рассчитано на 60 мест, из которых 15 предназначены для детей в возрасте до трех лет. Современное оснащение позволяет создать качественные условия для образования и воспитания детей, работы педагогов дошкольного учреждения.

Администрация станицы Новый детский сад «Казачок»

Кроме того, разрешения на ввод в эксплуатацию получены по дошкольным учреждениям, расположенным в Ростове-на-Дону на ул. Вересаева (300 мест) и в селе Алексеево-Лозовском Чертковского района на ул. Спортивной (80 мест). Завершены строительно-монтажные работы в поселке Роговском Егорлыкского района, на ул. Пешеходько, 36Б.

В конце ноября детский сад «Маленькие академики» открылся в микрорайоне «Университет» в Чебоксарах. Его первыми воспитанниками стали полуторагодовалые малыши. Здание в три этажа рассчитано на прием 250 детей. Оно оснащено современным оборудованием, для ребят созданы творческая мастерская, лего-студия, агролаборатория, академия финансовой грамотности, академия археологии и бассейн.

Для воспитанников созданы самые комфортные условия, где с ними будут заниматься квалифицированные педагоги, которые помогут ребятам раскрыть их таланты, отмечают власти. Родители тоже не скрывают своей радости.

«Мы живем в соседнем доме и с нетерпением ждали открытие детского сада», — призналась мама воспитанника Вадима Михайлова.

Всего с 2021 года в Чебоксарах введены в эксплуатацию шесть детских садов на 1120 мест в новых микрорайонах города — «Солнечный», «Радужный», «Альгешево», 14-м микрорайоне НЮР, а также в микрорайонах «Благовещенский» и «Университет».

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Новый корпус детского сада № 34 «Филиппок» открыли на улице Урожайной в микрорайоне Вороновка Кургана. Здание было возведено в рекордно короткие сроки, практически за год.

Государственная экспертиза и строительный контроль подтвердили соответствие здания нового корпуса всем необходимым нормативам и стандартам. Детский сад укомплектован современным оборудованием и развивающими играми, чтобы детям было комфортно расти и развиваться. Новый корпус рассчитан на 100 дошкольных и ясельных мест. На сегодняшний день в учреждении уже насчитывается 30 детей.

Замечательно, что в Вороновке открылся садик для самых маленьких посетителей. Теперь у наших ребятишек появилась замечательная возможность познакомиться друг с другом, поиграть новыми, красивыми, яркими, развивающими игрушками, — поделилась жительница города Кургана Светлана Макарова.

Мэрия Кургана В микрорайоне Вороновка открылся новый корпус детского сада № 34 «Филиппок»

Также благодаря открытию учреждения появилось 38 новых рабочих мест.

«Мы готовы принимать всех желающих, начиная с детей в возрасте от шести месяцев. В наш садик уже направлены дети в возрасте девяти месяцев, ждем их. Для малышей ясельного возраста, как и для более старших детей, здесь созданы все условия для роста и развития. Новый корпус — кирпичный, построен по современным технологиям, в каждой группе есть теплый пол, зимой дети ходят в легкой одежде, им комфортно. Наше дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогами, набран также обслуживающий персонал, все сотрудники приступили к работе. Ребят каждое утро встречает в фойе сказочный персонаж, дарит детям игрушки и воздушные шары», — отметила заведующая детским садом Наталья Дедова.

С конца ноября 2022 года новый детский сад стали посещать 140 детей Тулуна — иркутского города, несколько лет назад пострадавшего от мощнейшего наводнения. Создано шесть разных возрастных групп, от ранней с 1,5 лет до подготовительной. Учреждение полностью обеспечено игровым и учебным оборудованием, мягким и хозяйственным инвентарем. В каждом групповом помещении имеется телевизор, музыкальные центры, а в подготовительной группе и музыкальном зале интерактивные доски. Предусмотрены условия для работы дошкольного театра. Детсад оснастили современным оборудованием, в частности интерактивным полом и песочницами, в кабинете логопеда установили умное зеркало.

Правительство Иркутской области Новый детский сад в Тулузе Иркутской области

«Для нас самое главное любить детей, мы всю душу вкладываем в них. Конечно, рады тому, что для малышей созданы такие комфортные условия. Садик благоустроенный, большой, светлый. Новая мебель и много игрушек для деток», — отметила воспитатель Татьяна Шестопалова.

«У нас успешно завершается программа по строительству детских садов. На сегодняшний день мы можем говорить о 100-процентной доступности дошкольного образования. Да, в определенных регионах еще остаются проблемы, которые мы решаем, по строительству детских садов в этом году и следующем. К концу 2023 года мы выйдем в этих регионах на 100-процентную доступность», — отмечал ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Всего благодаря нацпроекту «Демография» в России к концу 2022 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 97,47%. Введены в эксплуатацию более 1,5 тыс. детских садов на более чем 215 тыс. мест. Кроме того, по национальному проекту в частных дошкольных организациях с 2020 года создано уже более 13 тыс. мест.