Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Рыболовецкое судно село на мель в акватории Охотского моря в Сахалинской области. Об этом 15 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Парамушир фото со спутника

Уточняется, что судно терпит бедствие в Охотском море у побережья острова Парамушир. Владельцем судна является сахалинский рыбный комбинат, на его борту находится экипаж из 12 человек. По предварительным данным, из членов экипажа никто не пострадал, команда выбросила плот для эвакуации.

Отмечается, что в районе ЧП на море наблюдается волнение, порывы ветра достигают 25 м/сек. Однако экипаж готовится к эвакуации с борта судна собственными силами, с помощью штатных спасательных средств. К терпящему бедствие судну следуют сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о севшем на мель в Мраморном море сухогрузе с зерном.