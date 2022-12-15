Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря национальному проекту «Культура» в 2022 году капитально отремонтировали девять сельских домов культуры, пять Детских школ искусств и музей. До конца года работы по капремонту завершатся в ДК «Ритм» в посёлке Термальный. Местные жители и творческие коллективы ждут обновленное здание и сценическую площадку.

T. me/mininform64 Национальный проект «Культура»

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В здании ДК «Ритм» установили новые перекрытия кровли, лестничные пролёты, провели гидро- и шумоизоляцию, а также капитально отремонтировали фасад.

В малом зале Дворца культуры установили новые зеркала, заменили полы и положили плитку, смонтировали новые панели для стен, установили натяжной потолок, пандус и перила.

«У жителей посёлков отмечается высокий интерес к мероприятиям, которые проходят в местных Домах культуры. Людям хочется приходить в красивые, отремонтированные учреждения, где они могут не только получить позитивные эмоции от выступлений коллективов, но и чувствовать комфортную обстановку. Поэтому очень важно, когда здания приводят в порядок. Очень хорошо, что сегодня и организации, которые занимаются культурными проектами, могут на местах в этих обновленных Домах культуры реализовывать свои программы. Ну а нам, жителям краевого центра, работникам сферы культуры и работникам филармонии будет очень приятно приезжать в посёлки и давать свои концерты в красивых Домах культуры, на прекрасных сценах, с хорошей акустикой. И мы будем очень рады видеть всех местных жителей на своих мероприятиях», — прокомментировала директор камчатского концертно-филармонического объединения Дарья Кадачигова.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по национальному проекту «Культура» модернизировали учреждения культуры в Петропавловске-Камчатском, Елизове и поселке Усть-Камчатск. 6 октября состоялось открытие модельной библиотеки в селе Эссо.