Тернейский район, Приморский край, 15 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В посёлке Светлая Тернейского муниципального округа в Приморье по по национальному проекту «Образование» ведётся строительство средней школы на 80 мест. Сдача в эксплуатацию намечена на лето 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Класс в школе

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Здание находится в активной стадии возведения — на стройплощадке работает 20 человек.

«На сегодняшний день объект готов на 38%. Строители выполнили устройство фундамента, возводят стены здания», — пояснили специалисты.

Школа будет площадью около 2,5 тыс. кв. метров, здесь оборудуют и котельную.

«Светлая находится на самом севере Приморского края. Это труднодоступный район. Населения здесь чуть больше 500 человек, но это не значит, что живущие в посёлке дети, пусть их не много, должны быть ущемлены. Качественное, доступное образование должно быть у всех. Поэтому нацпроект как нельзя кстати. Школа будет не только комфортная, но и обеспечена всем необходимым. Активисты ОНФ проследят, чтобы работы были выполнены в срок, без каки-либо нарушений. Для сельчан — новая школа, клуб — это событие. Сейчас дети учатся в здании барачного типа, хоть и отремонтированном, а уже следующее 1 сентября для них станет двойным праздником», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 15 декабря проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.