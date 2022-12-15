Москва, 15 декабря, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Уже в 2023 году может быть оглашено ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному собранию

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчёт начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сообщил источник ТАСС.

При этом источник уточнил, что подготовкой к посланию необходимо заниматься серьёзно, а до конца 2022 года «осталось слишком мало времени».

Вместе с тем ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высокопоставленный источник не исключил послания в начале 2023 года.

«Послания может не быть до конца года. Не исключено, что послание состоится в 2023 году», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послание Федеральному собранию может быть оглашено президентом России Владимиром Путиным уже в следующем году.