Донецк, 15 декабря, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Центр города Донецка в ДНР подвергся самому массированному удару со стороны киевских боевиков с начала 2014 года. Об этом 15 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил Кулемзин, киевские каратели нанесли удар по центру Донецка ровно в 07:00 мск. Глава города отметил, что удар был самым массированным начиная с 2014 года.

По данным Кулемзина, под обстрел попал участок в Ворошиловском районе города, на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, бульвара Школьный, улицы Набережная, район Крытого рынка.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка киевские каратели выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».