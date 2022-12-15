Сеул, 15 декабря, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Верховный суд Южной Кореи вынес оправдательный приговор 76-летней тёще президента страны Юн Сок Ёля, сообщает 15 декабря агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Матери первой леди страны было предъявлено обвинение в получении пособий по государственному медицинскому страхованию после незаконного открытия больницы для престарелых.

В общей сложности тёща президента получила 2,29 млрд вон ($1,76 млн) пособий от государства на больницу, не имевшую лицензии.

Родственница президента заявила о своей невиновности, сказав, что она просто указала себя в качестве сопредседателя медицинского фонда, курирующего больницу. Она также утверждала, что не участвовала в открытии или эксплуатации больницы.

В прошлом году окружной суд признал её виновной и приговорил к трём годам тюремного заключения. Но в январе 2022 года Высокий суд Сеула отменил приговор и снял с неё все обвинения, сославшись на отсутствие доказательств.

Верховный суд страны оставил в силе оправдательный приговор суда низшей инстанции, снова сославшись на недостаточность доказательств для обвинения.