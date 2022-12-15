Вашингтон, 15 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Более тесные экономические связи с Россией поручил китайскому правительству наладить председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 15 декабря сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на советников в правительстве Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Си увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию… Он поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией», — отмечается в публикации.

Кроме того, в материале указывается, что Китай собирается нарастить импорт газа, нефти и сельхозпродукции из РФ, а также вести более активное сотрудничество с российской стороной в Арктическом регионе и больше вкладываться в инфраструктуру России.

При этом добавляется, что в настоящее время Москва и Пекин проводят всё большее количество финансовых операций в своих национальных валютах.

Помимо того, утверждается, что, когда несколько лет назад китайский университет Циньхуа представил Си Цзиньпину доклад о том, что у России якобы «нет будущего», председатель КНР написал в ответ на его полях «чепуха».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, состоятся ли переговоры Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в конце календарного года.