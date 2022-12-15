Москва, 15 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Империей содома назвал США спикер Госдумы Вячеслав Володин, он осудил подписание президентом Америки Джо Байденом закона о легализации однополых браков.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует», — констатировал Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, теперь обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США.

За последние семь лет количество однополых браков в США увеличилось почти в 2,5 раза, а операций по смене пола за 10 лет стало больше в 50 раз, привел данные парламентарий.

«Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Байден выразил благодарность членам Конгресса, поддержавшим законопроект, и пояснил, что закон устраняет ошибки Верховного суда, «впавшего в крайность». Конгрессмены инициировали разработку законопроекта из опасений, что Верховный суд может отменить своё постановление от 2015 года, дающее право на заключение брака однополым парам. В случае отмены постановления законодательные нормы пришлось бы вырабатывать на уровне отдельных штатов.

Ранее Госдума отклонила поправку, запрещающую пропаганду идеи чаилдфри,

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

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