Донецк, 15 декабря, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Донецк утром 15 декабря оказался под самым массированным ударом боевиков Киева с 2014 года. Об этом 15 декабря написал мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Сегодня ровно в 07:00 (совпадает с мск — прим. ред.) они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года», — указал он в своём сообщении.

Также Кулемзин добавил, что обстрелу подвергся квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, район Крытого Рынка в Ворошиловском районе Донецка.

При этом в данный момент уточняются данные о пострадавших и повреждениях в результате обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».