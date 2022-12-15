Вашингтон, 15 декабря, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Оговорку допустил президент США Джозеф Байден во время своего выступления на саммите США — Африка в Вашингтоне. Трансляция речи шла 14 декабря на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В ходе своей речи американский лидер затронул вопросы сотрудничества между США и странами Африки в сфере борьбы с такими опасными заболеваниями, как малярия, COVID-19 и СПИД. Байден заявил, что США продолжают «укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего предоставления медицинских услуг», чтобы быть готовыми к различным проблемам, которые могут возникнуть в области здравоохранения.

В качестве одной из таких проблем Байден назвал и следующую пандемию, которая, по его мнению, непременно произойдёт. Американский лидер отметил многолетний успех в области сотрудничества по президентским программам борьбы со СПИДом, малярией и другим, которые, по словам президента США, «помогали спасать жизни и бороться с кловидом».

Стоит отметить, что Байден в этот раз заметил свою оговорку и исправился, заменив слово «кловид» на «ковид».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский лидер Байден допустил ошибку во время выступления на саммите АСЕАН в Камбодже и неожиданно для всех заявил, что находится в Колумбии.