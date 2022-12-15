Тайбэй, 15 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Тайваньский национальный совет по науке и технологиям (NSTC) заявил, что планирует финансировать исследования ключевых термоядерных технологий после того, как в США было объявлено о значительном научном прорыве в этой области, сообщает 14 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

NSTC предоставит гранты исследовательским группам в области теоретических и экспериментальных исследований лазерно-плазменных взаимодействий и магнитно-удерживаемой высокотемпературной плазмы, которые необходимы для создания условий, необходимых для ядерного синтеза.

NSTC принял такое решение после заявления министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм о важном достижении в ядерном синтезе.

Напомним, что американские учёные смогли добиться термоядерного воспламенения, самоподдерживающейся реакции термоядерного синтеза, в ходе которой получается больше энергии, чем было потрачено на её создание.