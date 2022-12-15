Донецк, 15 декабря, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 15 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

Уточняется, что обстрел Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли три населённых пункта в ДНР с применением снарядов калибра 155 мм.