Лима, 15 декабря, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Новый президент Перу Дина Болуарте допустила, что досрочные президентские выборы в стране могут быть проведены в декабре 2023 года, передает радиостанция RPP со ссылкой на слова политика.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Ранее перуанский лидер заявляла, что очередные выборы главы государства могут пройти в апреле 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Перу Педро Кастильо был отстранен от власти через процедуру импичмента, а после его задержали по обвинению в мятеже и заговоре. Прокуратура республики просит оставить экс-главу государства под арестом на 18 месяцев до завершения расследования. Из-за задержания Кастильо в ряде городов Перу начались акции протеста.