Сеул, 15 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В прошлом году в Южной Корее «одинокой смертью» умерли более 3300 человек, сообщает 14 декабря информационное агентство «Рёнхап».

Фредерик Лейтон. Одиночество. 1890

«Одинокая смерть» относится к феномену, когда люди, не имеющие родственников, умирают в одиночестве и их кончина остаётся незамеченной в течение длительного периода времени.

Согласно отчёту, опубликованному министерством социального обеспечения, в 2021 году по всей стране умерли 3378 одиноких людей — по сравнению с 3279 в 2020 году, 2949 в 2019 году, 3048 в 2018 году и 2412 в 2017 году.

Число одиноких смертей за последние пять лет росло в среднем на 8,8% в год. На их долю пришлось 1,1% от всех 317 680 случившихся смертей в прошлом году.

В отчёте говорится, что число одиноких смертей неуклонно растёт из-за различных факторов, таких как экономические проблемы, изоляция от общества и увеличение количества домохозяйств, состоящих из одного человека.

В прошлом году домохозяйства, состоящие из одного человека, увеличились на 7,9% и составляют 33,4% всех домохозяйств.

Среди умерших одинокой смертью граждан количество мужчин в 5,3 раза превышало количество женщин.

Напомним, что смерть в одиночестве, «кодокуси», получила в последние годы широкое распространение в Японии.