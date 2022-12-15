Тайбэй, 15 декабря, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой примерно 6,0 были зафиксированы у побережья Тайваня 15 декабря, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Joel Hatfield Океан

Землетрясение произошло в 124 км к востоку от тайваньского города Тайчжун. Его очаг залегал на глубине 8 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря между островными государствами Самоа и Тонга в Тихом океане были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,7.