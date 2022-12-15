Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2022, 20:06 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» грантовую поддержку получили 54 компании, которые реализовали свои проекты направленные на расширение туристической инфраструктуры, создание безопасных и комфортных условий для отдыхающих. Так горнолыжный сервис «Get Stuff» расширил перечень снаряжения для туристического проката, а семейный бренд одежды и сувениров «Hello Kamchatka» закупил новое оборудование для расширения перечня услуг туристам в визит-центре.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

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«Подобные государственные инициативы стимулируют рост качества и разнообразие туристических услуг, что отражается на уровне сервиса, предоставляемого местным жителям и гостям Камчатки», — отметила заместитель министра туризма Камчатки Светлана Пегова.

Благодаря нацпроекту компания «Get Stuff» закупила спортивный зимний инвентарь, а в дальнейшем туристам будет предоставляться и летнее снаряжение.

«Расширение ассортимента прокатного снаряжения — основная цель получения гранта. В рамках реализации проекта были закуплены сноуборды с креплениями и ботинками. Пока в прокате только горнолыжное и сноубордическое снаряжение. В будущем планируется расширить линейку летнего снаряжения: палатки, спальники, карематы, трекинговые палки и прочее», — прокомментировал индивидуальный предприниматель Дмитрий Крехнов.

Семейному бренду одежды и сувениров «Hello Kamchatka» нацпроект помог закупить необходимое оборудование для улучшения и расширения предоставляемых услуг.

«Наш магазин полноценно осуществляет функцию визит-центра. Наши продавцы-консультанты прошли обучение и консультируют гостей полуострова по туристическим программам, в том числе — помогают им записаться на экскурсии. Для этих задач был приобретен интерактивный дисплей — флипчарт, на котором у нас размещен сайт visitkamchatka.ru, и большой телевизор, транслирующий видео о Камчатке, предоставленные министерством туризма», — прокомментировала сооснователь проекта Светлана Василюк.

Также компания приобрела планшет, ноутбук, текстильный принтер. В планах наладить нанесение на футболки фотографий туристов с их путешествий. Ведётся работу по настройке VR-очков, с помощью которых гости смогут отправиться в виртуальное путешествие к медведям в Кроноцкий заповедник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» закуплено снаряжение для питомника ездовых собак KAMREST, который организует активный отдых в Быстринском природном парке.