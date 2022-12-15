Владивосток, 15 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» новое современное оборудование для лечения рака кожи установлено в отделении радиотерапии краевого онкодиспансера. Новый аппарат для близкофокусной рентгенотерапии заменил устаревшее по технологическим характеристикам оборудование, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Minzdrav.gov.ru В онкологическом диспансере

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По словам специалистов отделения, приморцы смогут начать лечение на новом аппарате уже с 15 декабря. Медицинская помощь оказывается бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Лечение назначает врачебная комиссия Приморского онкодиспансера.

«Современный мощный аппарат ТЕРАД 200 при соблюдении рекомендации врачей практически не имеет побочных эффектов. При этом более 90% пациентов излечиваются полностью: терапевтическая доза облучения попадает непосредственно в очаг заболевания, а на здоровую кожу оказывается минимальное воздействие», — пояснила заведующая отделением, врач-радиотерапевт Елена Журавлева.

Отмечается, что в 2023 году по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» по нацпроекту «Здравоохранение» запланировано переоснащение Приморского краевого онкологического диспансера и Владивостокской поликлиники №9.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в стране открыты более 420 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), где оказывают медуслуги как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара. Создание таких центров предполагает наличие всего спектра диагностического оборудования, необходимого для полного обследования пациента при подозрении на наличие злокачественного новообразования.