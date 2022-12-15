Ангарск, Иркутская область, 15 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», где 15 декабря 2022 года произошёл пожар, в котором пострадали сотрудники предприятия, год назад управлением Ростехнадзора при проверке было выявлено 165 нарушений, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» Генпрокуратуры РФ.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Напомним, пожар произошёл ранним утром 15 декабря 2022 года на технологической установке промышленной площадки ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». Его площадь составила около 2500 кв. м. В тушении были задействованы более 100 человек и 25 единиц техники. Пожар был ликвидирован спустя 4,5 часа. Прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). По предварительным данным, причиной ЧП могла быть загазованность систем технологической установки.

В ходе ЧП погибли два человека, пострадали четыре человека.

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» входит в дивизион «Роснефти». На сайте компании уточняется, что ежегодно на ней перерабатывают около 9 млн тонн нефти.

В ЕГРЮЛ ОАО зарегистрировано в 1993 году. Гендиректором с ноября 2022 года является Илья Глухов. За 2021 год ОАО указало выручку 30,9 млрд рублей и чистую прибыль — 4 млрд рублей.

Во ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» Генпрокуратуры РФ ОАО фигурировало 1732 раза. В ходе внеплановой проверки Енисейского управления Ростехнадзора в июне 2021 года на предприятии было выявлено 165 нарушений. Например, было выявлено, что «на трубопроводах, по которым поступают на эстакаду ГЖ, не установлены быстродействующие запорные устройства или задвижки с дистанционным управлением для отключения этих трубопроводов на случай возникновения аварии на эстакаде», в системе «оборотного водоснабжения технологической установки при возможном попадании в воду взрывопожароопасных и токсичных веществ не предусмотрены средства контроля и сигнализации их содержания на выходе из технологических аппаратов», «отсутствует автоматическое включение вентиляции при срабатывании установленных в помещении сигнализаторов довзрывных концентраций или газоанализаторов при превышении предельно допустимых концентраций взрывоопасных паров и газов в холодной и горячей насосных» и многое другое.