Анкара, 15 декабря, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Беспилотный самолёт-истребитель, разработанный в Турции, совершил первый испытательный полёт, сообщает 14 декабря информационное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Проект истребителя Bayraktar Kızılelma со 100%-ным участием турецкого капитала был начат компанией Baykar в прошлом году. Уже 14 ноября этого года сошёл с конвейера и был передан в лётно-испытательный центр компании. И всего лишь после месяца испытаний Bayraktar Kızılelma успешно совершил первый 18-минутный полёт, чем открыл новую эру в истории турецкой авиации.

Беспилотный истребитель весит шесть тонн и может нести полторы тонны полезного груза. Он в состоянии взлетать с очень коротких взлётно-посадочных полос, в том числе и с флагмана ВМС Турции — универсального десантного корабля Anadolu. Истребитель оснащён новейшей РЛС турецкого производства.

Первый демонстрационный полёт Bayraktar Kızılelma намечен на 2023 год.

Напомним, что техническим директором и совладельцем компании Baykar, выпускающей знаменитый ударный беспилотник Bayraktar TB2, является зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар.