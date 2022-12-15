Иркутск, 15 декабря, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Два человека погибли, четверо пострадали в результате пожара на территории «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК). Об этом 15 декабря сообщило управление Следственного комитета по Иркутской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Предварительно установлено, что около 06:00 по местному времени (01:00 мск) произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки АНХК в городе Ангарске. Площадь горения составила около 2500 кв. метров, кроме того, на территории завода произошёл взрыв.

В результате пожара и последующего взрыва погибли два человека, ещё четверо пострадали. Один из пострадавших госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

По факту ЧП, приведшего к гибели людей, было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Проводятся следственные мероприятия, изымается техническая и сопутствующая документация, идёт опрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возможной причиной пожара на нефтезаводе в Ангарске названа загазованность систем технологической установки на промышленной площадке.