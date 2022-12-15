Вашингтон, 15 декабря, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Американская компания Visa планирует инвестировать в африканские страны в течение следующих пяти лет $1 млрд, заявил генеральный директор организации Альфред Келли — младший 14 декабря в ходе выступления на саммите лидеров США и государств Африки в Вашингтоне.

Yuvi Panda Логотип Visa

По его словам, корпорация хочет развивать местный бизнес на континенте, чтобы извлечь выгоду за счет быстрого роста на развивающемся рынке цифровых платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит странам Африки в течение четырех лет с 2023 года $7 млрд для борьбы с голодом, болезнями, бедностью и «гендерным неравенством».