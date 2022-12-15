Лондон, 15 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Российские учения с загрузкой в шахтную пусковую установку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» стали «сигналом» России западным странам, написали британские журналисты Крис Джуэрс и Уилл Стюарт в своей статье для газеты Daily Mail.

Mil.ru Ракетные комплексы «Ярс»

Операция проводилась в Козельском ракетном соединении (Калужская область). Авторы публикации напомнили, что «Ярс» способна достигать территории Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре китайское издание Baijiahao написало, что МБР «Ярс» обладает невероятными характеристиками и может поражать цели в любой точке мира. Кроме того, эта ракета обходит все из существующих систем противоракетной обороны.

США включили «Ярс» в пятерку самых опасных видов вооружений, которые есть у России. Вместе с этой ракетой в списке оказались ядерная торпеда «Посейдон», зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф», ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» и ударный вертолет Ми-28НМ.