Монпелье, Франция, 15 декабря, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Подросток 14 лет погиб во время массовых беспорядков, спровоцированных футбольными болельщиками во французском городе Монпелье. Об этом 15 декабря сообщает телерадиокомпания BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточнятся, что из-за массовых беспорядков и множества людей на улицах города в ночное время водитель одного из автомобилей растерялся, запаниковал и въехал на скорости в толпу болельщиков сборной Марокко по футболу.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Самые тяжёлые травмы получил 14-летний мальчик-мигрант из Марокко. Он был госпитализирован, но спасти жизнь подростка врачам не удалось, и ребёнок скончался в медучреждении.

Водитель скрылся с места ДТП и объявлен в розыск. Автомобиль виновника смертельной аварии уже обнаружен. Полиция и прокуратура города продолжают вести расследование по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках в городах Франции, которые начались после победы французской сборной по футболу над марокканской сборной в полуфинале чемпионата мира в Катаре.