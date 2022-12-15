Балашиха, Московская область, 15 декабря, 2022, 09:29 — ИА Регнум. «Балашихинский литейно-механический завод», ведущий свою историю с 1932 года, получил от кредитора иск о банкротстве. Арбитраж Московской области пока претензии муниципального водоканала Балашихи к производству не принял и дату рассмотрения обоснованности претензий не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу БЛМЗ

Исковое заявление от МУП «Балашихинский водоканал» поступило в суд 14 декабря 2022 года. Детали пока не сообщались. Между тем в реестре юридически значимых событий также есть уведомления о планах обратиться с банкротными исками к заводу от НАО «ПКП «Ростехком» из Екатеринбурга и МУП «Балашихинские коммунальные системы».

Компания-ответчик в ЕГРЮЛ зарегистрирована в марте 1994 года, но завод ведёт историю с 1932 года. Предприятие занимается литьём продукции из сплавов на основе алюминия, магния и титана. По данным на конец 2021 года в базе «Контур. Фокус» в числе крупных акционеров фигурировали АО «Технодинамика» из дивизиона госкорпорации «Ростех» (25,5%) и Алла Бабан — почти 22%. В последний раз финансовые итоги предприятие раскрывало в 2018 году. Выручка тогда составила 2,8 млрд рублей. В активе завода доли в шести юрлицах, в том числе 100% в ООО «Авиамоторс».