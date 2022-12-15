Иркутск, 15 декабря, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Причиной возгорания на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) в Иркутской области могла стать загазованность систем. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По предварительным данным, вероятной причиной возгорания на установке промышленной площадки на территории АНКХ в Ангарске могла стать загазованность систем технологической установки.

По факту пожара руководством АНКХ создана специальная комиссия для расследования причин возгорания. Региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере промышленной безопасности.

Пожар на нефтехимическом комбинате в Ангарске начался около 06:00 по местному времени (01:00 мск), его площадь составила 2500 кв. метров. По предварительной информации, при пожаре пострадали два человека, они были госпитализированы в медсанчасть.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара на территории нефтезавода в Ангарске.