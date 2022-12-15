Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2022, 06:31 — ИА Регнум. О грандиозном мастер-плане долгосрочного развития Петропавловска-Камчатского, о втором этапе инвестиционных квот, о развитии отдалённых районов края, о привлечении молодёжи, о том, когда Камчатка станет туристической Меккой России, об ограничении объёмов вывозимой красной икры, о газификации населённых пунктов и развитии Северного морского пути в интервью ИА REGNUM рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

ИА REGNUM: Мастер-план Петропавловска-Камчатского должен кардинально изменить облик города и жизнь горожан. Что, по вашему мнению, в нём самое главное? И какое самое главное преимущество получат жители города?

Владимир Солодов: Вопрос преображения Петропавловска-Камчатского больше всего волнует наших граждан. Когда мы спрашиваем наших жителей или туристов, чего им не хватает на Камчатке, в ответ получаем: комфортного и красивого города. Поддержку в решении этого вопроса мы уже получили — в лице президента Российской Федерации, в лице правительства. И эта поддержка позволяет мне говорить, что этот проект не останется на бумаге. Мастер-план — это стратегический взгляд на будущее развитие города. Реализация заложенных в него проектов позволит создать новые рабочие места и повлиять на улучшение качества жизни жителей в целом. Создание базовых рабочих мест, которые создают продукт, потребляемый за пределами региона, базируется на развитии действующих отраслей и их трансформации, их переосмыслении за счёт придания каждой из этих отраслей нового импульса развития. При этом креативная экономика, высокопроизводительная экономика, экономика высокой добавленной стоимости, которая позволяет обеспечить тот уровень зарплат, который необходим для привлечения на Дальний Восток высококвалифицированных специалистов, создаётся внутри базовых отраслей, а не в дополнение к ним. Для Камчатки это, безусловно, рыбопереработка, туризм, судоремонт, судостроение и энергетика.

ИА REGNUM: Преобразование столицы края, безусловно, имеет множество плюсов, а как же провинция? Не нужно ли больше внимания, вот такого серьёзного, как мастер-планирование, уделить районам, особенно отдаленным?

Владимир Солодов: Безусловно, нужно. И мы уделяем большое внимание нашим посёлкам. В первую очередь это касается транспортной доступности. Сейчас самый дальний район, до которого мы можем добраться комфортно по асфальту — Мильковский. В этом году начали строительство дороги до Усть-Большерецкого района, первые пять километров переведены в асфальт. В планах строительство асфальтовой дороги до Усть-Камчатска — идёт проектирование первых десяти километров. Благодаря нацпроектам, федеральным программам и нашим краевым проектам, таким как «Решаем вместе», например, в сёлах и посёлках появляются новые объекты благоустройства. При этом у жителей есть возможность самим решать, как должен выглядеть их населённый пункт, нужна ли им детская или спортивная площадка, а может, сквер или футбольное поле. Большое внимание уделяется, конечно, сфере здравоохранения. Это ремонт и строительство фельшерско-акушерских пунктов, отделений врачей общей практики. В следующем году начнём проектирование Быстринской районной больницы. Актуальная проблема — нехватка медицинского персонала — подразумевает многолетнюю работу, поэтому не один год потребуется, чтобы её решить. Однако мы готовы принимать системные меры, в том числе сюда относятся дополнительные выплаты для медиков, повышение их мотивации для работы в регионе. Отмечу, что в этом году более 100 медиков приехали работать на Камчатку.

ИА REGNUM: С самого начала вашей работы в должности губернатора Камчатки вы особое внимание уделяли молодёжи. Тому, чтобы молодые люди после учебы в вузах возвращались на родину, здесь жили и работали. Получилось ли у вас достучаться до молодёжи, услышали ли вас, почувствовали ли жители края те изменения, ради которых здесь нужно жить и работать?

Владимир Солодов: Думаю, этот вопрос надо в первую очередь задать нашей молодёжи. Ведь именно для них, для жителей мы работаем, и именно они должны оценивать результаты этой работы. Я смогу сказать с уверенностью, что выполняю свои задачи тогда, когда Камчатка будет удерживать самых талантливых и привлекать ярких людей со всей страны. Здесь важно количество, но важнее качество. В прошлом году впервые у нас был миграционный приток, и к нам приехало работать людей больше, чем уехало. Проблема остаётся. Это главный приоритет, мы внимательно работаем и, к счастью, у нас есть возможность практически вручную работать с молодежью. У нас запущено несколько знаковых проектов как для школьников, так и для молодых людей постарше. Все они призваны показать уникальность нашего края, возможности для самореализации, перспективы, которые открываются на этой земле. Речь в том числе идёт о проекте по бесплатному посещению выпускниками школ Камчатского края Долины гейзеров, который стартовал в прошлом году. Наш университет КамГУ им. Витуса Беринга вошёл в программу «Приоритет-2030. Дальний Восток», кроме того, здесь открылось уникальное магистерское направление по вулканологии и сейсмологии. Та же «Школа защитников природы», привлекающая внимание к экологическим проблемам, Экофорум, проект центра «Ойкумена» (Обитаемая земля) дают огромные возможности для того, чтобы реализовать себя в деле сохранения природы, приобщиться к ней, поменять своё мышление в сторону более экологичного. Ещё один пример — курс лекций для студентов наших средних и высших учебных заведений. Для меня принципиально важно, чтобы студенты, учащиеся учебных заведений Камчатского края были погружены в то, что делается у нас на Камчатке, а команда правительства могла поделиться знаниями. Вместе с тем привлечение молодёжи на Камчатку — это системная работа, которая объединяет все направления: символические проекты, возможности самореализации, возможности обучения, потребности молодой семьи, материальные возможности. Всё ли решено? Конечно, нет. Нам предстоит много сделать в сфере жилищного строительства, в сфере развития города, который должен дать возможность молодежи проводить активно время. Нужно, чтобы были созданы современные возможности досуга и самореализации.

ИА REGNUM: Много внимания уделяется развитию туристического потенциала Камчатки. Край прорекламирован на самом высоком уровне — неоднократно посетить Камчатку всех призывал Владимир Путин. Но, согласитесь, инфраструктура для туристов оставляет желать лучшего. Получается ли изменить ситуацию и когда уже Камчатка станет туристической Меккой России?

Владимир Солодов: На Камчатке мы видим, что стало больше отелей, баз отдыха и гостевых домов, а значит, растет количество самых разных мест размещения для жителей и гостей полуострова. Однако это только начало. Впереди у отрасли ещё много задач. Мы должны сделать регион гостеприимным для путешественников любого формата, для незабываемого отдыха на любой вкус и достаток. Чтобы улучшить качество туристической инфраструктуры, мы проводим большую работу по привлечению инвестиций в отрасль. Так, в минувшем году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Ростуризм и правительство края заключили соглашение о предоставлении субсидии в сумме порядка 300 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Предприниматели вложили в реализацию проектов более 320 миллионов рублей собственных средств. Таким образом, край получил на развитие инфраструктурных проектов пляжей, кемпингов и прочих объектов более полумиллиарда рублей. Надо отметить, что условия для качественного отдыха мы создаем не только в центральной агломерации — в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. Мы заинтересованы, чтобы гости и жители полуострова имели возможность комфортно отдохнуть на самых разных локациях — вся Камчатка невероятно привлекательна, и в любом муниципалитете есть свои точки притяжения и туристического интереса. Но до них еще надо добраться. Поэтому нам предстоит совершенствовать и транспортную инфраструктуру. Так, в 2022 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на Камчатке начато строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от посёлка Термальный до будущего масштабного туристского кластера «Парк Три вулкана». Начавшиеся работы вызвали бурю эмоций, прежде всего у тех, кто возит туристов. Но вопросы с проездом были предварительно урегулированы — к новому турсезону мы отладим систему, чтобы туркомпании могли продолжать возить своих путешественников. Согласен, что эта стройка некоторое время будет доставлять неудобства. Но оно того стоит — ведь потом здесь будет не сезонная, а круглогодичная отличная дорога, вдоль которой, конечно, обязательно довольно быстро появится придорожная инфраструктура путешествий — кафе, торговые точки, заправки и так далее. А путь в сторону Вилючинского вулкана станет в разы быстрее и комфортней. Уже сегодня на территориях вдоль будущей трассы активно развивается целый ряд проектов индустрии гостеприимства. Здесь уже активно работают порядка десяти существующих туристических баз, кемпингов, гостевых комплексов, которые принимают сотни тысяч людей в год, а также продолжают запускаться новые проекты. Значимым резидентом стал проект камчатских инвесторов по развитию экопарка «Снежная Долина». Всего за три этапа его реализации в создание отельной, горнолыжной, инженерной инфраструктуры будет вложено более трех миллиардов рублей. При этом появятся несколько сотен новых рабочих мест. На сегодняшний день инвесторы уже вложили более 600 миллионов собственных средств. Вулканы, горные склоны для экстремального отдыха, водопады, невероятные виды и захватывающие впечатления — благодаря таким проектам всё это скоро станет ближе и доступней путешественнику любого достатка.

ИА REGNUM: Отдых на Камчатке — удовольствие не для бедных россиян, можно даже сказать, не для россиян среднего класса. Помимо дорогого перелёта, кусаются цены и в самом регионе — проживание, экскурсии. Популярность края сказывается на снижении цен? Что можно сделать, чтобы туризм на Камчатке стал более дешёвым, доступным? И нужно ли это — может, региону хватит туристов с большим бюджетом, а для остальных Камчатка останется мечтой?

Владимир Солодов: То, что на Камчатку дорого и сложно добраться, это уже миф. Я могу это подтвердить с полной ответственностью. В разгар этого летнего турсезона можно было забронировать индивидуальное путешествие, тогда как перелет Москва-Петропавловск стоил всего 13 тысяч рублей, благодаря мерам господдержки, а для льготной категории ещё дешевле. При этом рейсы из столицы России летали на Камчатку трижды в день. К настоящему моменту уже многое сделано для максимального сокращения стоимости туров на Камчатку, благодаря участию различных структур. Это и увеличение количества ежедневных рейсов авиакомпании «Аэрофлот», и запуск чартерных программ благодаря субсидии Федерального агентства по туризму. Однако для нас не является самоцелью количество туристов, прибывших на Камчатку. Наша задача — создать такую индустрию гостеприимства, которая позволит нам, нашим жителям, Камчатскому краю развиваться с опорой на туризм. Просматриваются планы по созданию к 2025 году десяти тысяч легальных, прозрачных и привлекательных рабочих мест в туристической сфере.

ИА REGNUM: По вашему мнению, в какую сумму туристу должно обойтись путешествие на Камчатку? Например, на неделю.

Владимир Солодов: В этом году запущена чартерная программа Москва-Камчатка. Чартерные программы сформированы в нескольких форматах — «лайт», которая предусматривает проживание, перелёт и одну экскурсию, программа «стандарт» с тремя экскурсиями. Также у туристов есть возможность расширить пакет дополнительными экскурсиями, которые можно приобрести на месте у гида. Таким образом, каждому туристу предоставлена возможность сформировать программу под себя, в зависимости от того, на какую сумму он рассчитывает, какие эмоции хочет получить и какие места увидеть. Стоимость тура, который включает перелет из Москвы, недельное проживание, питание и минимальную экскурсионную программу, начиналась от 48 тысяч рублей.

ИА REGNUM: Как на крае отразится второй этап инвестиционных квот? Какие плюсы и минусы?

Владимир Солодов: Сам механизм инвестиционных квот мы поддерживаем. Он дал очень позитивный результат на Камчатке — по итогам реализации первого этапа программы создано 2000 новых рабочих мест, инвесторы взяли на себя обязательства в размере 64 млрд рублей, из которых уже вложено 34 млрд рублей. То есть инвестквоты — это развитие экономики дальневосточных регионов. И, конечно, мы считаем, что нужно продолжать программу, но делать это внимательно и не спеша. Мне очень важно, чтобы был обеспечен баланс между мотивацией наших предприятий инвестировать в развитие: в строительство заводов, обновление судов, совершенствование материально-технической базы, — и одновременно прогнозируемым доступом к ценному сырью, которое и является основой развития нашей отрасли. При этом механизм должен быть прозрачным и справедливым, чтобы не только крупные компании или федеральные игроки имели доступ к работе в рыбной отрасли, но и малые, средние предприятия, прибрежные заводы, обеспечивающие функционирование рыбацких посёлков. Сейчас, когда мы только подошли к завершению первого этапа инвестиционных квот, только видим первые результаты, сразу приступать ко второму этапу преждевременно. В том числе учитывая то, что второй этап предполагает дополнительное изъятие квот у тех, кто исторически ими пользуется. Это наша главная позиция — не нужно сейчас торопиться. В текущей ситуации турбулентности и только-только завершающемся строительстве заводов и сдвижек по строительству судов рыбакам необходимо освоиться, отладить новые поставки, рынки сбыта, выпуск новых типов продукции, которые позволяют изготавливать современные заводы. Эта позиция отражена в постановлении Государственной думы по итогам первого чтения — необходимо на два года отложить введение инвестиционных квот по белорыбице. Кроме того, так как новый этап программы предполагает изъятие квот, которые ранее распределялись по историческому принципу между камчатскими предприятиями, законопроект может обернуться против малых и средних предприятий, которые не могут конкурировать за квоты с крупными компаниями. Представляется крайне важным защитить малые и средние предприятия, потому что для них изъятие 20% квот под инвестиционные цели может быть фатальным.

ИА REGNUM: Введённые по вашей инициативе ограничения на вывоз красной икры с Камчатки смогут ли действительно остановить браконьеров, или они только окажут влияние на стоимость деликатеса в регионах России?

Владимир Солодов: Главный эффект от проводимого эксперимента связан с тем, чтобы подтолкнуть занятых в этой сфере к легальному производству рыбы и продукции водных биоресурсов в соответствии с правилами, уйти от незаконных свалок рыбы, которые мы видим каждое лето в наших речках и обсуждаем в социальных сетях, уйти от неконтролируемой добычи рыбы, которая наносит большой вред природе, и в том числе не позволяет нам получить доход для региона, потому что рыба — это не только продукт, который мы привыкли потреблять. Рыба — основа благополучия Камчатского края, основа поступлений в бюджет. Отмечу, что это один из шагов к системной работе по борьбе с браконьерством. Сам по себе эксперимент не даст всего результата, к которому мы стремимся, но мы идем к тому, чтобы такая система у нас заработала. Следующий шаг — усилить меры ответственности не только за сам факт браконьерства, но и за перевозку незаконно добытых водных биоресурсов. В законодательстве сегодня есть лакуны — пробелы в праве, отсутствие четкой судебной практики по данному вопросу, которые мы сейчас вместе с прокуратурой, МВД, депутатами Государственной думы прорабатываем. Когда на посту выявляется перевозка больших объёмов икры или ценных водных биоресурсов, то их наличие объясняется тем, что просто они обнаружены в лесу и добропорядочно везутся для того, чтобы быть сданными в органы правопорядка. Хотя мы все понимаем, что это незаконно добытые водные биоресурсы. Вот это сейчас мы точечно дорабатываем, и хочу подчеркнуть, что самое главное здесь — комплексность подхода. Нам нужно уйти от приоритета борьбы с отдельным конкретно взятым человеком, который нарушает закон, к созданию условий, когда нарушение закона невыгодно. И мы шаг за шагом к этому идём, и уверен, что в ближайшее время сможем вот эту систему замкнуть и создать все условия для прозрачного развития нашей ведущей отрасли экономики.

ИА REGNUM: Газификация так и останется мечтой Камчатки?

Владимир Солодов: В 2023 году планируется запуск первой очереди Морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае, выход на проектную мощность запланирован на 2025–2026 годы. Часть поставок СПГ будет направлена на обеспечение долгосрочного газоснабжения жителей и организаций Камчатского края. Для этого, в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, в настоящее время ведётся работа по реализации проекта по созданию газопринимающей инфраструктуры в бухте Раковая Авачинской губы, включающий в себя создание береговой и причальной инфраструктуры, судов-челноков и плавучей регазификационной установки, который обеспечит компенсацию выпадающего объема природного газа и позволит Камчатке перейти с дорогостоящего мазута на экологичный природный газ по регулируемой цене. По итогам визита на Камчатку президента Владимира Путина правительству РФ поручено обеспечить финансирование строительства наземной инфраструктуры газопринимающей инфраструктуры из средств федерального бюджета. При этом «НОВАТЭК» рекомендовано за счёт собственных средств обеспечить строительство морской части комплекса СПГ, включающей плавучую регазификационную установку и суда газовозы-челноки. Нам же в свою очередь предстоит подготовить наземную инфраструктуру для регазификации и подачи газа в сети газоснабжения. Используя сниженный природный газ, поступающий через Морской перегрузочный комплекс в Камчатский край, мы компенсируем дефицит природного газа, который сформировался ввиду исчерпания наших камчатских месторождений. С конца 2024 года Камчатка сможет перейти на новый источник топлива — природный газ. Тем самым будут обеспечены все потребности жителей и предприятий Камчатского края надёжным, экологичным и доступным по цене видом топлива.

ИА REGNUM: Разворот на Восток сыграл злую шутку, в том числе, с Камчаткой, которая оказалась просто изолирована от внешнего мира и не получала грузы. Ситуацию удалось выровнять в ручном режиме. Но ведь понятно, что в дальнейшем проблема только усугубится и укоренится. Что планируется для решения транспортной проблемы в перспективе?

Владимир Солодов: Решение уже давно придумано за нас, и в первую очередь это Северный морской путь. Дальневосточные регионы, находящиеся на пути следования СМП, прилагают серьёзные усилия к тому, чтобы эта морская трасса заработала как полноценная коммерческая линия. Кроме того, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обозначена стратегическая цель сделать Северный морской путь глобальной северной артерией в Арктике. В этом году атомоход «Севморпуть» дважды за один сезон заходил в порт Петропавловска-Камчатского. Этим летом он доставил к нам около 150 контейнеров генерального груза. Наши рыбаки активно используют атомоход для обратной загрузки — для перевоза на материк камчатской рыбопродукции. В ноябре мы загрузили 44 контейнера со свежемороженой рыбой, которые были отправлены в Санкт-Петербург. Сейчас уже есть приблизительный график движения на следующий год, но мы ждем уточненный, ну и, конечно, возлагаем большие надежды на новую структуру, созданную при «Атомфлоте», которая будет координировать развитие Северного морского пути.

ИА REGNUM: Масштабные проекты, такие как газификация, реализация мастер-плана, участие в развитии Северного морского пути и так далее, помимо огромного финансирования, потребуют большого человеческого капитала. Не затормозит ли развитие региона и реализацию всех планов отсутствие кадров, рабочих рук?

Владимир Солодов: Здесь я вижу прямую связь, закономерность: чем больше будет развиваться наш регион, экономика, чем больше будет создаваться рабочих мест в том числе в перспективных и высокооплачиваемых отраслях, тем больший приток населения мы будем фиксировать в регионе.