Чурапчинский район, Якутия, 15 декабря, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Девять человек пострадали в результате пожара в жилом многоквартирном доме в селе Чурапча в Якутии, 14 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло по улице Ярославского. Для тушения огня было задействовано 18 пожарных и 5 единиц техники.

Пятеро пострадавших госпитализированы. Еще четыре человека обратились к медикам с признаками отравления продуктами горения.

Пожар повредил один из подъездов дома. Прокуратура Якутии начала проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в селе Митрофаново Забайкальского края произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погибли двое детей.