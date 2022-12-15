Вашингтон, 15 декабря, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Инвестор-миллиардер Кен Гриффин, основатель и генеральный директор хедж-фонда Citadel, подал иск против Налогового управления и министерства финансов США после того, как его налоговые декларации просочились в прессу, сообщает 14 декабря foxbusiness.com.

Paul Elledge Кен Гриффин

В 2021 году новостное издание ProPublica получило налоговые декларации Гриффина, а также многих других миллиардеров, включая Илона Маска из Twitter и Tesla и Джеффа Безоса из Amazon. Налоговые декларации в соответствии с законом считаются конфиденциальными, и это нарушение побудило генерального инспектора по налоговому администрированию министерства финансов и министерство юстиции провести расследование.

В иске Гриффина упоминается несколько отчётов генерального инспектора, в которых были обнаружены упущения в безопасности данных налогоплательщиков, и утверждается, что Налоговое управление «сознательно не установило надлежащие административные, технические и физические меры безопасности для обеспечения безопасности и конфиденциальности» его налоговой отчётности.

Гриффин предполагает, что действия Налогового управления, приведшие к раскрытию его налоговой тайны, были умышленными или, по крайней мере, грубо небрежными.

В тех случаях, когда обнаруживается, что Налоговое управление раскрыло конфиденциальную информацию о налогоплательщиках без их разрешения, потерпевшая сторона имеет право на возмещение убытков в размере $1000 за каждый акт несанкционированного раскрытия. Закон также позволяет присуждать штрафные санкции в таких случаях, хотя неясно, какую сумму можно присудить Гриффину.

После утечки налоговых деклараций ProPublica в этом году опубликовала несколько статей, в которых использовалась налоговая отчётность Гриффина, чтобы сравнить его эффективную налоговую ставку со ставкой других высокооплачиваемых американцев за период 2013–2018 годов. Издание заявило, что не знает, кто предоставил эти данные и как они были получены.

Статья, опубликованная в апреле, показала, что Гриффин зарабатывал в среднем почти $1,7 млрд в год с 2013 по 2018 год, а средняя эффективная налоговая ставка в этот период составляла 29,2%, что является третьей по величине эффективной налоговой ставкой среди 10 других крупнейших доходов, но была ниже, чем максимальная предельная ставка в 37%, преобладавшая в то время.