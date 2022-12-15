Варшава, 15 декабря, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм, приняла нижняя палата парламента (Сейм) Польши. Об этом 14 декабря сказано в тексте документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Уточняется, что польский Сейм принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы». В тексте резолюции указано также, что Россия несёт непосредственную ответственность за крушение самолёта «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года (рейс MH17), а также за крушение авиаборта польского правительства под Смоленском в апреле 2010 года.

Резолюцию депутаты Сейма смогли принять только со второй попытки, так как оппозиция пыталась опротестовать включение в текст документа поправки об ответственности России за крушение польского авиалайнера под Смоленском. В итоге резолюцию поддержал 231 депутат, 226 членов парламента в голосовании не участвовали.

Стоит отметить, что резолюция Сейма не является законодательным нормативным актом, это символическая форма выражения мнения парламента для привлечения внимания властей к той или иной проблеме.