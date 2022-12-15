Москва, 15 декабря, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Московский арбитраж отказал во взыскании более 264 млн рублей пени в пользу госкорпорации «Роскосмос» с ракетно-космической корпорации «Энергия». Решение судьи Киселевой может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Роскосмос

Пока обнародована только результативная часть вердикта — «в удовлетворении исковых требований отказать».

Напомним, сумма требований по иску составила 264 576 505,05 рубля, которые фигурировали как «пени за нарушение сроков исполнения обязательств по этапам № 4.3.2 и 5.1 государственного контракта от 30.12.2015 года».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре госкорпорация обратилась ещё с одним иском к РКК «Энергия». Сумма претензий составила почти 163 млн рублей. Дело будет слушаться 17 января 2023 года.