Лондон, 15 декабря, 2022, 05:57 — ИА Регнум. «Группа семи» (G7) предоставит Вьетнаму $15,5 млрд в качестве финансовой помощи в сокращении используемого страной угля, 14 декабря сообщило на своем сайте министерство иностранных дел Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Указанная сумма будет выделена в течение следующих трех-пяти лет. Ранее подобные соглашения G7 подписала с ЮАР и Индонезией.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Еврокомиссия подготовила проект плана по реорганизации энергосистемы ЕС, согласно которому переход европейских стран на «зеленую» энергетику потребует до конца 2030 года €565 млрд.