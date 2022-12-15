Киншаса, 15 декабря, 2022, 05:45 — ИА Регнум. До 140 человек возросло число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в столице Демократической Республики Конго городе Киншасе. Об этом 15 декабря сообщило агентство Assosiated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Жители Конго

Кроме того, как минимум 12 человек числятся пропавшими без вести. Представители властей отметили, что шансы найти пропавших живыми крайне малы.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди отдал распоряжение правительству организовать помощь семьям погибших. Также он поручил центральным и местным властям ускорить работы по отведению дождевой воды, чтобы остановить стихию.

Католический архиепископ Киншасы Фридолин Амбонго указал на необходимость крупного строительства в столице ДР Конго, чтобы сократить до минимума масштабы и последствия подобных стихийных бедствий.

Сообщается, что президент ДР Конго Феликс Чисекеди объявил в стране трехдневный траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 120 погибших в результате наводнения в Киншасе.