Бразилиа, 15 декабря, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение возобновить дипломатические отношения с Венесуэлой, заявил будущий бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра 14 декабря на пресс-конфереции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

По его словам, после инаугурации Лулы да Силвы, назначенной на 1 января, Бразилиа направит в Каракас дипломатическую миссию, которая займется организацией официальной бразильской резиденции. Глава МИД отметил, что после этого будет предложена кандидатура нового посла в Венесуэле, которую должен будет утвердить конгресс Бразилии.

Отношения двух стран были разорваны в 2020 году решением действующего бразильского президента Жаира Болсонару, срок полномочий которого скоро истечет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря агентство Reuters распространило информацию о том, что венесуэльский лидер Николас Мадуро может пропустить инаугурацию Луиса Инасио Лулы да Силвы из-за трудностей с въездом в Бразилию, которые связаны с отсутствием дипломатических отношений между двумя республиками.