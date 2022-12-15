Нашвилл, США, 15 декабря, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Губернатор Флориды Рон Десантис значительно опередил по популярности экс-президента Дональда Трампа во время опроса в одном из самых республиканских штатов США, сообщает 14 декабря телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Опрос, проведённый в «тёмно-красном» (т. е. ультрареспубликанском) штате Теннесси, где Республиканская партия выигрывает все выборы, показал, что Десантис опережает Трампа с результатом 54% против 41%. Примечательно, что Трамп во время последних президентских выборов набрал в Теннесси свыше 60% голосов избирателей. Но опрос, проведённый в ноябре 2022 года, показал, что только 36% жителей Теннесси хотят, чтобы Трамп был кандидатом в президенты во время следующей избирательной кампании в 2024 году.

Напомним, что ряд последних опросов в США показал, что Трамп существенно уступает в популярности Десантису.