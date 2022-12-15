Москва, 15 декабря, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Минпромторг России через арбитраж Москвы потребовал с единственного в России разработчика и производителя одного из видов электронных компонентов на кремниевых пластинах — ООО «Крокус Наноэлектроника» более 458 млн рублей неустойки. Суд начнёт рассматривать спор 8 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

13 декабря 2022 года стало известно, что дело принял судья Ведерников. Сумма претензий министерства составила 458 418 491,94 рубля. В определении суда уточняется, что речь идёт «о взыскании неустойки по контракту от 26.10.2016 года». Возможно, что речь идёт о выплате субсидии, которую ООО как раз и получило в 2016 году.

Компания-ответчик была учреждена в 2011 году по инициативе «Роснано» и французской «Крокус Технолоджи АО». Но с конца ноября 2022 года единственным владельцем ООО «Крокус Наноэлектроника» является ООО «Кнэ-Ис». Собственник последнего в ЕГРЮЛ не раскрывается, есть отметка, что «доступ к сведениям ограничен». Обеими компаниями руководит Александр Яковлев.

На сайте «Крокус Наноэлектроника» уточняется, что оно производит RFID и микроконтроллеры, биоэлектронные чипы, микросхемы MRAM памяти и встраиваемую память, магнитные датчики для промышленной электроники, оборудования связи, автоэлектроники и другую продукцию.

По итогам 2021 года ООО указало чистый убыток в размере 1,8 млрд рублей. Чистый убыток фиксировался также и в 2020 году, и за год до него. В базе «Контур. Фокус» уточняется, что собственный капитал снизился на 74% относительно 01.01.2020 года.