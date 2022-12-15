Токио, 15 декабря, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Япония в ноябре в годовом выражении увеличила количество ввозимых в Россию медицинских изделий на 115,7%, 15 декабря сообщается на сайте японского министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеровоз в порту

Также вырос экспорт автомобилей (7,7%). Вместе с тем автобусов и фур из Японии в России было вывезено на 38,8% меньше, а для мотоциклов и запчастей к транспортным средства снижение экспорта составило соответственно 41,8% и 76,2%.

Кроме того, в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало количество ввозимых из Японии компьютеров — на 75%, генераторов — на 48%, а также аудио- и видеооборудования — на 76,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября газета Nihon Keizai написала о том, что отказ Японии от российской нефти нанесет сильный удар по японской экономике.