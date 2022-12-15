Ангарск, Иркутская область, 15 декабря, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Пожар на технологической установке промышленной площадки «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) был локализован в городе Ангарске Иркутской области. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

МЧС На пожаре в Ангарске

Локализация пожара была объявлена в 08:18 по местному времени (03:18 мск), площадь горения составила 2500 кв. метров. На месте пожара работают 106 человек и 28 единиц техники. Угроза населению и инфраструктуре города отсутствует.

Отмечается, что на место ЧП выехал прокурор Иркутской области, его заместитель и прокурор города Ангарска. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере промышленной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате пожара на нефтехимическом предприятии в Ангарске пострадали два человека, они были госпитализированы в медсанчасть.