Сеул, 15 декабря, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В ближайший день на столицу Южной Кореи и ряд центральных районов страны обрушится сильнейший снегопад, сообщает 15 декабря информационное агентство Рёнхап.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По данным Южнокорейского метеорологического управления, в районе Большого Сеула, в некоторых частях провинций Канвондо, Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо, вероятно, выпадет от 3 до 8 см снега.

В восточных районах Кёнгидо, центральных и южных районах Канвондо и северных частях Чхунчхон-Пукто может выпасть более 10 см снега.

Сильный снегопад также может сопровождаться нехарактерными для такого времени года морозами. В Сеуле температура может достичь отметки в — 8 °C, а в горных районах уже зафиксирована температура в — 15 °C.