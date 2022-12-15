Москва, 15 декабря, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 8 февраля 2023 года планирует рассмотреть иск Минпромторга России к крупному фармацевтическому предприятию — АО «Р-Фарм», аффилированному с миллиардером Алексеем Репиком. С предприятия, которое является партнёром центра Гамалеи по производству вакцины «Спутник-V», требуют более 37 млн рублей неустойки по госконтракту десятилетней давности, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск был подан министерством в начале декабря 2022 года. Дело к производству принял судья Ведерников. Сумма претензий составляет 37 064 250 рублей. В документах дела уточняется, что речь идёт «о взыскании неустойки по контракту от 06.07.2012 г.».

Напомним, главой совета директоров АО «Р-Фарм» является Алексей Репик — фигурант списка «Рейтинг российских миллиардеров — 2022», занимающий 64-ю строчку. В рейтинге в качестве его актива упоминается «Р-Фарм». Последнее в том числе является производителем ряда антиковидных препаратов, а также производителем вакцины «Спутник-V» и бизнес-партнёром англо-шведской фармацевтической компании «АстраЗенека».

В разные годы АО «Р-Фарм» выступало исполнителем свыше 266 тыс. госконтрактов на общую сумму более 500 млрд рублей.